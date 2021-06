in foto: (Immagine di repertorio)

Un automobile a gpl ha preso fuoco dopo un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 all'altezza di Calcinato, in provincia di Brescia, che ha coinvolto sette veicoli. Al momento sembrerebbero esserci nove feriti di cui non si conoscono le generalità. Nessuno sembrerebbe essere in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti numeri mezzi del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato poco dopo le 18 di oggi pomeriggio, mercoledì 9 giugno. L'incidente si è verificato sull'A4, all'altezza di Calcinato fra i caselli di Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Al momento – secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia" – ci sarebbero nove. A prendere fuoco è stata un'auto a gpl e le fiamme hanno poi coinvolto un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di sei ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso partito dall'ospedale di Bergamo.

Sul posto numerose ambulanze e tre mezzi dei vigili del fuoco

La strada è stata chiusa al traffico per consentire tutte le operazioni di soccorso. Oltre al personale sanitario sono stati inviati i vigili del fuoco di Brescia e Desenzano a bordo di tre mezzi. Al momento, visto l'importante incidente e la chiusura della tratta, si segnalano diversi disagi e chilometri di coda. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Verona Sud che sta gestendo la viabilità e sta eseguendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.