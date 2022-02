Incidente all’alba, un ragazzo di 24 anni finisce in coma Un ragazzo di 24 anni è finito in coma dopo essere stato investito da un’auto all’alba di stamattina a Milano.

Grave incidente all’alba di oggi, domenica 27 febbraio, a Milano dove un ragazzo di 24 anni è stato ricoverato dopo essere stato investito da un’automobile. Il giovane, che stava attraversando Bastioni di Porta Nuova, è stato travolto dal veicolo finendo in coma. I sanitari arrivati sul posto l’hanno medicato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.

Investito in via Solferino, 24enne in coma

Come riportato dal sito dell’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è accaduto intorno alle 5 di stamattina in via Solferino. Mentre si trovava al centro della carreggiata, il 24enne sarebbe stato violentemente investito dall’automobile. L’impatto l’avrebbe fatto sbalzare contro l’asfalto dal quale non si è più rialzato. Immediata la richiesta di aiuto al 118 regionale che ha mandato sul posto un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso. Gli operatori sanitari dell’Areu lo hanno intubato in loco prima di trasferirlo in gravissime condizioni al Niguarda dove è stato preso in cura dal personale medico della struttura. In via Solferino sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini effettuando tutti i rilievi del caso. Ci sarebbero pochi dubbi sulla dinamica ma i ghisa continuano a verificare i segni lasciati sull’asfalto e il punto in cui il ragazzo è stato trovato, ovvero a sette metri di distanza da quello che si presume essere il punto di impatto con l’auto. Un altro dramma stradale si è verificato ieri sera a Cesano Boscone dove un ragazzo di 21 anni è stato travolto e ucciso da un’auto sulla Nuova Vigevanese. Le forze dell’ordine stanno operando accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.