Incidente all’alba tra auto e moto a Saronno: morto un ragazzo di 28 anni, stava andando al lavoro Un ragazzo di 28 anni, Marco Barilatti, è morto all’alba di ieri in un incidente stradale mentre andava al lavoro. Barilatti era in sella alla sua moto e si è scontrato per cause da accertare contro un’auto sulla provinciale tra Saronno e Uboldo, in provincia di Varese. Trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano, è morto poco dopo il suo arrivo.

A cura di Francesco Loiacono

Marco Barilatti (Facebook)

Un ragazzo di 28 anni, Marco Barilatti, è morto ieri, sabato 17 luglio, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto a Saronno, in provincia di Varese. La vittima era in sella alla sua motocicletta sulla provinciale che collega Saronno a Uboldo e stava raggiungendo l'area di Malpensa per iniziare il suo turno di lavoro. All'alba, in via Antonio Parma, si è scontrato per cause da accertare contro un'auto sulla quale si trovavano due ragazzi di 23 e 34 anni. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista: il ragazzo è stato soccorso in codice rosso dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di tre ambulanze e un'automedica. Le sue condizioni sono subito apparse disperate: Barilatti era incosciente all'arrivo dei soccorritori ed è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Legnano, dove purtroppo ne è stato constatato il decesso poco dopo.

L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 6.20. I due automobilisti sono anch'essi rimasti feriti, ma lievemente: sono entrambi stati soccorsi in codice verde. Adesso dovranno essere proprio loro a chiarire cosa sia successo: i rilievi sulla scena dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Saronno e l'ipotesi al momento è che i due veicoli si siano scontrati frontalmente, forse a causa della svolta improvvisa di uno dei due.

I messaggi di addio degli amici di Marco

Grande il dolore tra famigliari e amici della giovane vittima. Marco Barilatti, di professione barista, era originario di Cerro Maggiore e conviveva con la fidanzata. Il suo profilo Facebook è pieno di foto delle sue più grandi passioni: la compagna, le motociclette e la sua auto. "Ciao Marcolino, i migliori se ne vanno sempre", è uno dei tanti messaggi di addio che gli amici del ragazzo hanno affidato ai social network.