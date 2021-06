in foto: Samuele Barbioli

Un ragazzo di 30 anni, Samuele Barbiroli, è morto nella notte tra ieri e oggi in un incidente stradale avvenuto a Sirmione, nota località sul lago di Garda in provincia di Brescia. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 2 di notte in via XXV aprile, la strada che dalla frazione di Colombare conduce al centro storico della cittadina. Secondo quanto ricostruito finora, Barbiroli era in sella alla sua motocicletta quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della due ruote e si è schiantato contro un albero.

Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma non ce l'ha fatta

L'impatto è stato molto violento: sul posto sono subito state inviate due ambulanze e un'automedica. I soccorritori del 118 hanno caricato il giovane motociclista su un'ambulanza e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Desenzano del Garda. Purtroppo però le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi e il 30enne è deceduto.

Spetterà adesso alle forze dell'ordine accertare l'esatta dinamica dell'incidente e capire per quale motivo il motociclista abbia perso il controllo del mezzo. Resta il dolore per la scomparsa di una giovane vita: Barbiroli viveva a Sirmione, dove era molto conosciuto. Lo scorso anno, nonostante la pandemia, aveva aperto con alcuni amici il ristorante "La vecchia griglia". Soltanto lo scorso 11 giugno il locale aveva festeggiato un anno di attività, un periodo particolarmente difficile considerando la pandemia. Proprio quando le cose, per il locale, sembravano andare bene, è arrivata la notizia della tragedia.