Incidente a Pavia, morto un 27enne: aveva appena accompagnato la ragazza al lavoro Schianto nella mattina di mercoledì in provincia di Pavia, forse dovuto a un sorpasso azzardato: la vittima, trovata carbonizzata all’interno del mezzo, era un ragazzo residente a Vigevano.

Immagine di repertorio

Aveva appena accompagnato la ragazza al lavoro e si trovava sul suo furgone quando J.M., un 27enne residente a Vigevano, ha impattato violentemente contro un carro attrezzi. La dinamica è ancora da chiarire ma, dalle prime ricostruzioni, la causa potrebbe essere stata un sorpasso azzardato da parte del ragazzo sulla strada statale della Val Tidone nel tratto fra Santa Cristina e Bissone e Inverno e Monteleone : durante la manovra, si è trovato di fronte un carro attrezzi che stava trasportando una Mercedes (coinvolta in un precedente incidente nella zona). Troppo forte l'impatto. Nonostante le quattro ambulanze inviate sul posto e l'eliosoccorso, per il 27enne non c'è stato niente da fare: il furgone ha preso fuoco dopo lo scontro, e il ragazzo è stato trovato completamente carbonizzato all'interno. Feriti anche il 48enne alla guida del carro attrezzi, portato in codice giallo al San Matteo di Pavia con trauma cranico, trauma toracico e una gamba fratturata, e il 51enne passeggero sul carro attrezzi, anche lui trasportato d'urgenza al Policlinico pavese con traumi al torace e a un braccio. Per i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi, la trafficata arteria stradale è rimasta chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia per parecchie ore.

Il precedente

Solo pochi giorni fa un altro schianto mortale sulle strade lombarde, probabilmente dovuto a un sorpasso sbagliato. A perdere la vita, sull'asfalto di Desenzano del Garda (Brescia), è stato un ragazzo di 24 anni; l'amica di 26 anni che viaggiava sul lato del passeggero invece è stata ricoverata d'urgenza, e si trova ancora in prognosi riservata.