Desenzano, frontale tra due auto: morto un ragazzo di 24 anni, in prognosi riservata l’amica di 26

Immagine di repertorio

Ancora sangue sulle strade lombarde. Questa notte a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un ragazzo di 24 anni è morto a seguito di un violento incidente frontale che ha coinvolto la sua auto e quella di un altro conducente che arrivava dal senso opposto. Ferita anche una ragazza di 26 anni che viaggiava sul sedile del passeggero e i quattro presenti a bordo dell'altra vettura.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato pochi minuti prima della mezzanotte. Una richiesta di soccorso è arrivata al centralino del 118 regionale avvisando del grave incidente consumatosi pochi istanti prima. Lungo la nuova padana superiore, la strada teatro dell'accaduto, si sono quindi precipitati gli operatori sanitari a bordo di sei ambulanze, un'automedica e un elisoccorso. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato la 26enne in gravi condizioni ma ancora viva, mentre purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 24enne conducente dell'auto. Dopo alcuni tentativi di rianimazione, i paramedici ne hanno dichiarato il decesso in loco. La giovane è stata invece portata in ospedale dove è ricoverata in prognosi riservata.

Soccorsi anche i componenti dell'altra vettura, tutti cinquantenni, che hanno riportato qualche contusione. Nessuno di loro comunque è in pericolo di vita. Le indagini per ricostruire con esattezza quanto è accaduto sono state affidate agli agenti della polizia stradale di Brescia, arrivati con i soccorritori e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente potrebbe essere la conseguenza di un sorpasso azzardato.