in foto: L’incidente tra un auto, un tir e un furgone sull’autostrada A4 in direzione Milano (fonte: Vigili del Fuoco)

Rallentamenti e traffico sulle autostrade lombarde. Questa mattina, 22 settembre, si è verificato alle 7.30 un incidente sull'autostrada A4 in direzione Milano, subito dopo la barriera di Arluno. Nell'impatto sono stati coinvolti un tir, un furgone e un automobile, ma fortunatamente non ci sono vittime né feriti gravi.

Milano, due incidenti sull'autostrada A4 alle porte di Milano

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) le persone coinvolte sono quattro, due delle quali sono state trasportate all'ospedale di Magenta e al San Carlo di Milano in codice verde. Sul posto sono intervenute tre ambulanze da Milano, Arluno e Sedriano, oltre a un mezzo dei vigili del fuoco. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine, che dopo i primi rilievi stanno chiarendo le dinamiche dell'impatto.

Un altro incidente era avvenuto attorno alle 4.30 nel tratto dell'autostrada A4 compreso tra è intervenuto un mezzo dei vigili del fuoco, . Coinvolte tre persone – due donne di 20 e 30 anni e un uomo di 31 anni – trasportate in codice giallo all'ospedale di Cinisello Balsamo.

Maltempo Lombardia, traffico ferroviario in tilt: guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale

Il maltempo di questa mattina, 22 settembre, ha creato diversi disagi in tutta la Lombardia. Traffico in tilt sulle strade e autostrade, ma in particolar modo sui binari dei treni. Un guasto alla linea elettrica alla stazione di Milano Centrale, provocato proprio dalle avverse condizioni meteorologiche, ha mandato in tilt il traffico ferroviario regionale. Il problema si è verificato alle 6.45 di mattina e pochi minuti prima delle 7, Trenord ha comunicato eventuali disagi e ritardi alla linea ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi che, intorno alle 8, hanno ripristinato la tensione di linea su tutti i binari. Il problema ha portato a possibili ritardi fino a oltre 50 minuti.