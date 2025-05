Incidente a Milano in viale Ortles, scontro tra camion e scooter: morta una donna di 37 anni Una donna di 37enne è deceduta dopo lo schianto contro un camion all’incrocio tra via Cassano d’Adda e viale Ortles. L’incidente sarebbe avvenuto per il mancato rispetto del semaforo rosso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Gravissimo incidente stradale a Milano nella tarda serata di ieri, giovedì 16 maggio. Qui, all'altezza di viale Ortles, una donna di 37 anni che viaggiava in sella al suo scooter è morta dopo lo schianto contro un camion.

Lo scontro, avvenuto all'incrocio tra viale Ortles e via Cassano d'Adda nell'area della nuova Fondazione Prada, sarebbe avvenuto per il mancato rispetto del semaforo rosso da parte di uno dei due mezzi. Secondo quanto emerso al momento il furgone proseguiva lungo viale Ortles, in direzione di via Bonomelli mentre la moto percorreva via Cassano d'Adda in arrivo da via Marco d'Agrate. All'altezza del semaforo, è avvenuto poi l'impatto.

Le condizioni della 37enne, residente in città a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, sono apparse fin da subito gravissime. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo.