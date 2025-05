video suggerito

Chi era Valeria Necchi, la 37enne che ha perso la vita scontrandosi con lo scooter contro un camion a Milano Valeria Necchi è la 37enne che ieri ha perso la vita in un incidente stradale all'incrocio tra via Cassano d'Adda e viale Ortles a Milano, poco lontano dalla casa in cui viveva. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la 37enne – che viaggiava a bordo di uno scooter – si sarebbe schiantata contro un camion nei pressi di un semaforo.

A cura di Giulia Ghirardi

Si chiamava Valeria Necchi, la 37enne che nella tarda serata di ieri, giovedì 16 maggio, ha perso la vita in un incidente stradale a Milano poco lontano dalla casa in cui viveva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Secondo le prime informazioni disponibili, lo schianto si sarebbe verificato poco dopo le ore 19:00 di ieri, all'incrocio tra viale Ortles e via Cassano d'Adda, nell'area della nuova Fondazione Prada, quando la 37enne che viaggiava in sella al suo scooter si sarebbe scontrata con un camion. Stando alla ricostruzione avanzata dagli inquirenti, l'incidente sarebbe avvenuto a causa del mancato rispetto del semaforo rosso da parte di uno dei due mezzi: il furgone stava viaggiando lungo viale Ortles, in direzione di via Bonomelli mentre la moto percorreva via Cassano d'Adda in arrivo da via Marco d'Agrate.

Le condizioni di Necchi, residente in città a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, sono apparse fin da subito gravissime e una volta giunti nei pressi dello scontro, gli operatori sanitari del 118 hanno decido di trasportare immediatamente la donna in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano dove, però, la 37enne è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo. Anche il 63enne alla guida del camion è stato soccorso dai medici e paramedici in codice giallo.

Al momento, la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono al lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto.