Chi era Jane Fernando Ciupagel, il 29enne che ha perso la vita nel frontale con un camion a Calcinate

A cura di Giulia Ghirardi

Si chiamava Jane Fernando Ciupagel, il 29enne di origini rumene e residente a Borgo San Giacomo (Brescia), che ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion nel pressi di Calcinate, in provincia di Bergamo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, l'incidente mortale sarebbe si sarebbe verificato intorno all'una e un quarto di notte. In quel momento Ciupagel – operaio metalmeccanico e padre di quattro figli – stava viaggiando a bordo della sua Fiat Bravo sulla strada provinciale 573 tra Cavernago e Mornico al Serio, all'altezza di Calcinate quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia opposta, sulla quale stava viaggiando un uomo di 56 anni alla guida di un camion.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Ciupagel che è morto sul colpo. Il conducente del camion, invece, è stato portato in codice verde all'ospedale di Seriate con alcune lievi ferite.

Sul luogo dell'impatto sono accorsi anche i Carabinieri del comando provinciale di Bergamo che hanno già effettuato i primi rilievi necessari a chiarire le cause dello schianto e accertare le responsabilità delle persone coinvolte.