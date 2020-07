Paura nella serata di ieri a Manerbio, in provincia di Brescia. Attorno alle 19.30 uno scooter con a bordo una ragazzina di 15 anni è finito contro un'auto mentre affrontava una curva in una strada del quartiere Gandoncino. Dopo l'urto la ragazzina è stata sbalzata dalla sella ed è finita per terra, battendo con forza contro l'asfalto. Soccorsa subito all'inizio da alcuni passanti, ha riportato seri traumi, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita. Come riporta la testata "Bresciatoday", infatti, per soccorrere la ragazzina sono in seguito intervenute due ambulanze e un elicottero inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza. L'adolescente è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. Sul luogo dell'incidente sono invece intervenuti gli agenti della polizia stradale di Brescia che hanno effettuato i rilievi del caso e, anche sulla base di eventuali testimoni, cercheranno adesso di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e di accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto.

Ieri un incidente mortale a Milano

Sempre ieri le strade della Lombardia si sono rivelate fatali per un altro motociclista, rimasto ucciso in un grave incidente che si è verificato a Milano. L'episodio in questione si è verificato in viale Bezzi, a poca distanza da dove un autobus dell'Atm e un mezzo dell'Amsa (la nettezza urbana) si scontrarono causando la morte di una donna. A perdere la vita ieri è stato un uomo di 40 anni: la sua moto si è scontrata per cause da accertare contro un'auto, il cui conducente è rimasto a sua volta ferito in modo grave.