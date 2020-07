Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, a Milano, in viale Ergisto Bezzi, all'altezza di piazzale Tripoli. Un uomo di 40 anni è deceduto a seguito di uno scontro tra la sua motocicletta e un'automobile sulla quale viaggiava un 33enne.

Nulla da fare per il 40enne, morto sul colpo

L'allarme è scattato alle 18 quando una chiamata di aiuto è giunta all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha inviato sul posto, in codice giallo, due ambulanze e un'automedica. Arrivati, gli operatori sanitari del 118 hanno trovato il 40enne riverso per terra. Inutili, però, purtroppo, i tentativi di rianimarlo. Il suo cuore aveva già smesso di battere, lasciandolo privo di vita sull'asfalto. Gravi conseguenze anche per l'automobilista che sarebbe stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Al momento, non si hanno informazioni circa le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono poi arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano per transennare il tratto di strada ed effettuare i primi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che, per ora, rimane ignota.

Sullo stesso viale l'incidente tra il bus Atm e il camion rifiuti dello scorso dicembre

Il punto dell'incidente di oggi pomeriggio dista solo poche decine di metri dal luogo in cui lo scorso 7 dicembre un filobus della linea 90 e un camion dei rifiuti dell'Amsa si scontrarono, provocando la morte di Shirley Calangi, baby sitter di origini filippine di 49 anni. Tutto era successo verso le 8 di mattina, quando, all'angolo con via Marostica, il mezzo pubblico ha "bruciato" il semaforo rosso mentre procedeva nella corsia preferenziale della circonvallazione in direzione piazza Napoli, e il furgoncino passava a forte velocità in direzione piazza Sicilia da via Marostica.