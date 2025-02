video suggerito

Inciampa al museo e squarcia un quadro del Moretto: chi risarcirà il danno da migliaia di euro Le autorità del Museo Santa Giulia a Brescia hanno avviato un'indagine interna per verificare le circostanze dell'accaduto: lo "Stendardo dei Disciplini" del Moretto non era protetto. "Il danno è recuperabile, la cifra verrà coperta dall'assicurazione", ha assicurato il direttore Stefano Karadjov.

Uno strappo ben visibile nella parte bassa del quadro, un pregiato dipinto di Alessandro Bonvicino (detto il Moretto) che decorava l’ingresso di una delle sezioni del museo Santa Giulia a Brescia, nell'ambito di una mostra dedicata al Rinascimento. È opera, questa decisamente poco artistica, di una visitatrice che nel pomeriggio di ieri è inciampata e per errore ha squarciato lo "Stendardo dei Disciplini" del Moretto.

L'olio su tela, un prezioso stendardo che risale ai primi decenni del Cinquecento e che di recente aveva subito un complesso restauro, ha riportato danni per migliaia e migliaia di euro. Ma non sarà la sfortunata turista a dover risarcire l'importo: al momento non sarebbero infatti previsti interventi legali nei confronti della visitatrice che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe compiuto un atto assolutamente involontario. Senza contare, inoltre, che la tela (affrescata anche sul retro) era esposta senza protezioni o una teca di vetro, in un punto del museo in cui fossero visibili entrambi i lati – e quindi necessariamente più esposto a incidenti di questo tempo.

Le autorità museali, nel frattempo, hanno avviato un’indagine interna per verificare le circostanze dell’accaduto e definire eventuali responsabilità. "Una signora è inciampata e cadendo ha appoggiato la mano sulla tela", ha raccontato intanto Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei, a Il Giornale di Brescia. "Fortunatamente la visitatrice non si è fatta nulla. Sono cose che possono succedere, soprattutto perché in questi giorni la mostra è molto frequentata. Il danno è pienamente recuperabile", ha assciurato, "dato che il taglio è stato netto, senza sfrangiature, e non c’è stata perdita di superficie pittorica. La cifra verrà completamente coperta dall’assicurazione".