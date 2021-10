Inchiesta lobby nera di Fanpage, Fidanza sul candidato Bernardo: “Turiamoci il naso quando lo votiamo” “Abbiamo messo un capolista un po’ particolare. Mai come in questo caso il vecchio motto del turarsi il naso è la cosa da fare”. Parla così del suo candidato sindaco alle elezioni di Milano Luca Bernardo il capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, come documentato dalle immagini registrate dal team Backstair nella nuova inchiesta di Fanpage.it sui rapporti del centrodestra con la destra estrema. Bernardo, delegittimato, viene preso in giro anche per la sua somiglianza all’orso Yoghi da un’altra candidata del partito di Giorgia Meloni, Chiara Valcepina.

Mancano circa 48 ore alle elezioni Comunali di Milano e il centrodestra deve fare i conti con un nuovo problema, scaturito dall'inchiesta condotta da Fanpage.it sulle relazioni della coalizione con l'estrema destra, caratterizzato da presunti pagamenti in nero e mancata fiducia nel candidato scelto dai partiti dello schieramento, Luca Bernardo.

Fidanza: Turatevi il naso quando voterete Bernardo

Il Direttore di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli, che di recente ha minacciato di ritirarsi dalla corsa a Palazzo Marino per non aver ricevuto, a suo dire, né il sostegno politico né economico adeguati per condurre la campagna elettorale, è preso di mira dai suoi stessi sostenitori. Nella fattispecie, come documentato dalle immagini di Fanpage.it, sono il capodelegazione di Fratelli d'Italia, nonché Europarlamentare, Carlo Fidanza, e Chiara Valcepina, candidata a Milano per il partito di Giorgia Meloni, a riservare a Bernardo le considerazioni più singolari, delegittimandolo, di fatto, perché non della portata politica che il centrodestra si aspettava di avere nel proprio candidato. A proposito di Bernardo, Fidanza dice che la coalizione ha messo "un capolista un po' particolare", aggiungendo, e citando Indro Montanelli, che "mai come in questo caso, il vecchio motto del turarsi il naso, è la cosa da fare". Capolista di Fratelli d'Italia a Milano, per la cronaca, è Vittorio Feltri, direttore editoriale Libero.

Poi gli sfottò, Valcepina: Pare l'orso Yoghi

Alle parole di Fidanza fanno in qualche modo eco quelle di Chiara Valcepina, che durante un incontro con altri esponenti della destra milanese, sfotte Luca Bernardo facendo un paragone estetico con quelle dell'orso Yoghi. Alla battuta di Valcepina, un altro esponente risponde con una risata e una sua personalissima analisi: "Come cazzo fai a Milano a eleggere un sindaco siciliano?", si chiede, citando un video in cui il candidato del centrodestra veniva presentato "da un calabrese". A quel punto è nuovamente la Valcepina a riprendere la parola, parlando del suo "cognome nordico". Il Direttore di Pediatria non ha ancora commentato le dichiarazioni degli esponenti di Fratelli d'Italia che nel frattempo, dopo quanto emerso dall'inchiesta di Fanpage.it, ha annunciato che farà le sue valutazioni in merito a quanto riportato.