Incendio in un’officina a Villa di Tirano: padre e figlio di 6 anni restano gravemente ustionati Due persone, padre di 46 anni e figlio di 6, sono rimasti gravemente ustionati in un incendio scoppiato nel piazzale antistante l’officina del genitore a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. Entrambi sono stati trasportati in elicottero in due diversi ospedali, dove sono ricoverati con prognosi riservata.

A cura di Francesco Loiacono

Foto di repertorio

Due persone, padre e figlio di 6 anni, sono rimaste gravemente ferite in un incendio divampato davanti all'officina del genitore. L'episodio, dai contorni ancora poco chiari, è avvenuto nella serata di ieri, sabato 24 luglio, a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. Stando a quanto ricostruito finora, sembra che i due si trovassero nello spiazzo davanti all'officina del padre, un uomo di 46 anni, dove era stata portata una motocicletta che doveva essere riparata. Non sono chiare le cause del rogo, che ha investito in pieno padre e figlio: entrambi hanno riportato gravi ustioni.

Padre e figlio sono entrambi stati portati in ospedale in elicottero: sono gravi

La macchina dei soccorsi dell'Azienda regionale emergenza urgenza si è attivata pochi minuti dopo le 19. Sul posto, nella frazione Ragno in via Nazionale, sono giunti ben tre elicotteri e due ambulanze. Sia il padre sia il figlio sono stati trasportati in elicottero in due ospedali diversi, entrambi con gravi ustioni: sono ricoverati con prognosi riservata. Il padre si trova all'ospedale Niguarda di Milano, specializzato nel trattamento delle ustioni, mentre il figlio è stato portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Per indagare su quanto avvenuto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Tirano e i vigili del fuoco di Sondrio, che dovranno capire cosa abbia fatto scoppiare l'incendio. Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio, da una manovra errata durante i lavori di riparazione della moto a un guasto alla stessa. La speranza è che possano essere gli stessi sfortunati protagonisti della vicenda a spiegarlo, non appena si saranno rimessi.