Incendio in una ditta di rifiuti metallici a San Giorgio su Legnano: ignote le cause Incendio nella notte in un’azienda che smaltisce rifiuti metallici a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano. Ad avvertire i vigili del fuoco sono stati alcuni residenti della zona, che hanno visto le fiamme e il fumo nero. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Non ci sono stati feriti né intossicati, ma un altro deposito di rifiuti è andato a fuoco la scorsa notte in Lombardia. Le fiamme hanno bruciato il magazzino di un'azienda di San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, che smaltisce nello specifico rottami metallici. Il rogo è divampato attorno alle 20 di ieri, mercoledì 10 novembre, ed è proseguito per tutta la notte. Sono stati alcuni residenti della zona a dare l'allarme: hanno sentito l'odore di bruciato e hanno visto le fiamme divampare tra alcuni dei rottami ammassati sullo spiazzo dell'azienda, che si trova in via dell'Industria, al confine con Villa Cortese.

Non si può escludere che il rogo sia stato di natura dolosa

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano, che dopo essere entrati con difficoltà nel sito hanno iniziato le operazioni di spegnimento, conclusesi a notte fonda. L'incendio ha causato una densa colonna di fumo nero che ha destato preoccupazione nei residenti: l'azienda di smaltimento dei rottami sorge infatti a non molta distanza da alcune abitazioni. L'Azienda regionale emergenza urgenza non ha segnalato comunque alcun intossicato né feriti. Ignote al momento le cause del rogo, che potrebbe essere stato alimentato anche da alcuni residui oleosi presenti tra i rottami. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Legnano, che dovranno naturalmente verificare in primis l'ipotesi più inquietante: e cioè che l'incendio sia stato di natura dolosa. Solo pochi giorni fa un altro incendio era divampato in una discarica di rifiuti a Calcinato, nel Bresciano: in quel caso si è trattato del terzo rogo in sei anni. Un dato che fa riflettere su quanto il problema degli incendi potenzialmente tossici in Lombardia sia vasto.