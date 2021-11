Vasto incendio distrugge una ditta a Verdellino, le fiamme e le nubi di fumo visibili da chilometri Un incendio sta interessando due capannoni di una ditta a Verdellino (Bergamo) : sul posto 12 squadre dei vigili del fuoco. Per il momento non si registrano feriti.

A cura di Ilaria Quattrone

Incendio a Verdellino (Foto: Angelo Pesenti Facebook)

Un enorme incendio ha distrutto i capannoni di una ditta: è successo alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 25 novembre, a Verdellino (Bergamo). Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Per il momento non si registrano feriti. Le colonne di fumo però sono visibili da chilometri di distanza. Appena si terminerà con la messa in sicurezza della zona, saranno svolti i rilievi per cercare di capire cosa possa avere causato il rogo.

Dodici squadre dei vigili del fuoco e tre elicotteri

La ditta interessata si trova nella zona industriale di Zingonia. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe esploso intorno alle 6 del mattino. Le fiamme hanno interessato due capannoni – tra via Vienna e via Amburgo – usati come deposito e hanno presto coinvolto anche l'officina di un meccanico vicino. Oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con dodici squadre arrivate da Bergamo, Dalmine, Treviglio, Madone e Romano di Lombardia, erano presenti la protezione civile e i carabinieri. Sono stati fatti volare anche tre elicotteri.

Bruciano due capannoni e un'officina vicina

A bruciare sarebbe stato del materiale di scarto presente nei due capannoni. In particolare elettrodomestici, legna, sacchi di plastica, pneumatici. Per spegnere le fiamme, è stato necessario chiudere la zona. Nella ditta vicina invece il rogo ha interessato alcune automobili ferme all'interno dell'officina. I pompieri stanno cercando di spegnere presto anche lì le fiamme. Adesso si cercherà di capire quali possano essere state le cause. In particolare se il rogo sia stato causato da un guasto o vi sia una responsabilità terza.