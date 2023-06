Incendio in un palazzo di via Gallarate a Milano: evacuati venti inquilini Un grosso incendio è scoppiato al 13esimo piano dello stabile privato del civico 11 di Via Gallarate a Milano, nel complesso delle Trilogy Towers: evacuati 20 inquilini.

Un grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio tra il 13esimo e il 14esimo piano dello stabile privato del civico 11 di via Gallarate a Milano, nel nuovo complesso delle Trilogy Towers; sul posto la Polizia di Stato (con sei pattuglie) e i Vigili del fuoco, che hanno immediatamente evacuato 20 inquilini. Per il momento non si registrano feriti: i locali divorati dalle fiamme sarebbero fortunatamente ancora disabitati.

Resta ancora ignota la causa dell'esplosione. Le autorità del Municipio 8, nel frattempo, hanno consigliato a chi abita nelle vicinanze del palazzo di chiudere le finestre. Per quanto riguarda la viabilità della zona, invece, via Gallarate è stata interdetta alla circolazione da piazzale Accursio e via de Lemene.

(In aggiornamento)