Incendio a Milano, rogo in un palazzo: evacuate 60 persone Nella notte tra il 5 e il 6 luglio è esploso un incendio in un edificio della zona Baggio a Milano: sono state evacuate circa 60 persone.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella notte tra mercoledì 5 luglio e giovedì 6 luglio è esploso un incendio a Milano. Il rogo ha interessato un palazzo di una via del quartiere Baggio. I vigili del fuoco, per precauzione, hanno evacuato l'intero edificio: sessanta persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Non sembrerebbero fortunatamente esserci feriti.

Il rogo è partito da un appartamento che si trova all'ottavo piano

Le prime informazioni raccontano di un rogo che ha interessato il condominio che si trova in via Valle Antrona al civico 5. Sembrerebbe che le fiamme siano divampate intorno all'una e trenta e da un appartamento che si trova all'ottavo piano e che è andato completamente distrutto. Non è chiaro cosa possa aver causato l'incendio: nell'abitazione erano in corso alcuni lavori per rifare il cappotto termico. I vigili del fuoco, appena ricevuto l'allarme, si sono catapultati sul posto e hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

Sono state evacuare circa 60 persone

Sono intervenuti dieci automezzi con una trentina di pompieri. Il palazzo è stato completamente evacuato a scopo precauzionale: circa una sessantina di persone sono state costrette a lasciare casa loro. Non si è reso necessario il ricovero di nessuno: non sembrerebbero infatti esserci feriti. Non appena saranno terminate le operazioni di messa in sicurezza dell'intera area, si cercherà di capire cosa possa aver provocato l'incendio.

Si indaga sulle cause dell'incendio

Le ipotesi al vaglio sono diverse: bisognerà capire se si è trattato di un cortocircuito o di una svista come un fornello o una sigaretta rimasta accesa. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori elementi che permetteranno di capire cosa sia successo stanotte.