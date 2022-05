Incendio in un palazzo di Milano, persona bloccata sulle scale dal fumo salvata dai vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno salvato una persona rimasta intrappolata sulle scale del proprio condominio di Milano a seguito dello scoppio di un incendio.

Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, a Milano dove in via Monte Ortigara un incendio è scoppiato all'interno di un palazzo. Nell'edificio, poco distante da zona Vittoria, le fiamme sono divampate pochi minuti dopo le 20. L'allarme è rientrato dopo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio.

Incendio in un palazzo di Milano, persona salvata dai vigili del fuoco

I condomini sono riusciti ad evacuare le loro case ma uno di loro è rimasto bloccato all'interno della tromba delle scale a causa dell'eccessivo fumo. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso alla persona di essere tratta in salvo senza ulteriori complicazioni. Fortunatamente non si registrano feriti. I pompieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e accertare le cause dell'incendio.

Maxi rogo al luna park di Segrate, tre feriti non gravi

Ieri un maxi rogo ha interessato un'area vicina al luna park di Segrate. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio è divampato intorno alle 17. Sul posto si sono precipitate dodici squadre dei vigili del fuoco insieme ad altre della Protezione civile e agli agenti della polizia locale.

Le fiamme sono arrivate fino ad alcuni bungalow e hanno provocato il ferimento di un totale di dieci persone. Tre di loro sono state accompagnate in ospedale, due delle quali in codice giallo. Fortunatamente non si teme per la loro vita. I pompieri, che hanno messo in sicurezza la zona e spento quanto più rapidamente possibile l'incendio, stanno indagando sulle cause del rogo.