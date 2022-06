Incendio a Monza, a fuoco alcune baracche vicino alla linea Milano-Chiasso: treni bloccati Un incendio è scoppiato a Monza, vicino ai binari della linea Milano-Chiasso. Alcune baracche sono andate a fuoco. Il traffico ferroviario è stato bloccato per permettere l’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Enrico Spaccini

I pompieri intenti a spegnere l’incendio (foto da vigili del fuoco)

Tra Monza e Cinisello Balsamo, alcune baracche sono andate a fuoco. Un incendio divampato nella tarda mattinata di martedì 14 giugno e che ha bloccato il traffico ferroviario della linea Milano-Chiasso. Per quasi un'ora, tutti i treni diretti verso Lecco e Como sono stati fermati per permettere alle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza di estinguere l'incendio di via Tolstoj.

L'intervento dei vigili del fuoco

La chiamata alla sala operativa della centrale di via Mauri è arrivata alle 13 e 30. Le baracche del quartiere di San Rocco, una zona che in questo periodo sarebbe disabitata, avevano preso fuoco. Subito è stata inviata un'autopompa e un'autobotte. Alla fine il ritardo dei treni che circolano sui vicini binari si è rivelato di circa un'ora. Ancora da capire cosa abbia scatenato il rogo: di certo c'è che quelle baracche erano da tempo invase di sterpaglie. Secondo le prime informazioni, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.

L'incendio a Peschiera Borromeo

Un paio di settimane fa, a Peschiera Borromeo, nel Milanese, un capannone è stato distrutto dalle fiamme. Si tratta di un edificio della Cst di via Enrico Mattei, un'azienda italiana che si occupa di logistica. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri e della polizia locale, l'incendio sarebbe scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì 2 giugno. In pochi minuti si è propagato per tutti i 4mila metri quadrati del capannone, senza fortunatamente coinvolgere nessun dipendente. Per estinguere le fiamme è stato necessario l'impiego di quattro autobotti e tre autopompe, che sono riuscite a non fargli raggiungere le vicine palazzine.