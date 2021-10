Incendio a Milano, l’anziana trovata morta è stata colpita da un ferro da stiro: si indaga per omicidio Si indaga per omicidio. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’anziana trovata morta nel suo appartamento in fiamme sarebbe stata colpita da un ferro da stiro trovato a pochi centimetri di distanza da lei. L’aggressore avrebbe poi appiccato il fuoco riempiendo la casa di fuliggine così da impedire anche il lavoro della scientifica.

Al momento però non si esclude nessuna pista investigativa. Si sa con certezza che si tratta di una vedova senza figli. L'unico nipote sentito dagli inquirenti nel momento dei fatti si trovava in un'altra città. La polizia comincerà presto a visionare il

Al momento però non si esclude nessuna pista investigativa. Si sa con certezza che si tratta di una vedova senza figli. L'unico nipote sentito dagli inquirenti nel momento dei fatti si trovava in un'altra città. La polizia comincerà presto a visionare il

contenuto di alcune telecamere sulla strada per individuare chi ha avuto accesso alla casa. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e tre mezzo dei vigili del fuoco e polizia di Stato. Nulla però è servito l'intervento dei sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso.