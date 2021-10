Scoppia un incendio in un appartamento di Milano: muore una donna Una donna è morta nel pomeriggio di oggi venerdì 29 ottobre nell’incendio del suo appartamento in zona stazione centrale a Milano. Stando a quanto riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza, le fiamme hanno invaso l’appartamento attorno alle 15 e sembrerebbero siano partite dalla camera della donna. Inutili i soccorsi per una donna ultranovantenne. Si indaga su quanto accaduto: non si esclude che si sia trattato di omicidio.

A cura di Giorgia Venturini

Inutili sono serviti i tempestivi soccorsi per una donna di 90 anni morta nel pomeriggio di oggi venerdì 29 ottobre nell'incendio del suo appartamento in zona Stazione Centrale a Milano. Sulle cause dell'incendio sono ancora al lavoro i vigili del fuoco. Stando a quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, le fiamme hanno invaso l'appartamento in via Ponte Seveso attorno alle 15 e sono scattati i soccorsi.

Le fiamme partite dal divano

Non si sa ancora cosa sia stata la causa dell'incendio ma sembrerebbero che le fiamme siano divampate dalla camere e la donna è stata trovata in salotto. Cosa le abbia innescate ancora non si sa. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e tre mezzo dei vigili del fuoco e polizia di Stato. Nulla però è servito l'intervento dei sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso: la casa era già invasa dal fumo. I vigili del fuoco ci hanno messo un'ora per spegnere l'incendio: l'appartamento della donna si trova al primo piano di un palazzo e per questo motivo non è stato necessario evacuare tutto l'edificio. Ora si indaga per cercare di capire cosa sia successo: per ora non si esclude nessuna pista investigativa, neppure quella di un possibile omicidio.

Quattro macchine a fuoco in un parcheggio

Ieri invece in via Ripamonti sempre a Milano un incendio ha avvolto dalle fiamme quattro macchine parcheggiate in strada. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine i pompieri non avrebbero trovato tracce di inneschi o liquido infiammabile, smontando quindi una prima ricostruzione che vedeva il rogo appiccato da un piromane. Queste ultime informazioni infatti escludono un'azione di questo tipo, ancora ignote quindi le cause del rogo. Tra le vetture coinvolte anche l’auto di una società di vigilanza.