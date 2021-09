Incendio a Milano, fiamme in un palazzo in via Paravia: vigili del fuoco sul posto Incendio nella serata di sabato in un palazzo popolare in via Paravia, a Milano. Il rogo, stando a quanto riferito dall’assessore Marco Granelli, è divampato tra il solaio e il tetto dell’edificio, uno stabile dell’Aler. Non è ancora chiaro se vi siano feriti o vittime: in corso l’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Francesco Loiacono

Un incendio è divampato a Milano nella serata di oggi, sabato 25 settembre. Le fiamme hanno interessato un palazzo in via Paravia, in zona San Siro. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha riferito a Fanpage.it che l'intervento è ancora in corso: sono giunte sul posto diverse squadre dei pompieri. A pochi minuti dallo scoppio del rogo è stato l'assessore Marco Granelli a dare le primissime informazioni in più: "Incendio su solaio e tetto in via Paravia 80, case ALER", ha scritto l'assessore alla Mobilità su Facebook.

Gli immobili, fanno sapere i vigili del fuoco, sono andati completamente distrutti, con le fiamme che hanno interessato anche il sottotetto. Non ci sarebbero feriti: le famiglie che vivono sul posto erano riuscite a mettersi in salvo appena scoppiato l'incendio. Tutto lo stabile è stato temporaneamente evacuato, per permettere la messa in sicurezza tutta la zona. Almeno cinque gli automezzi dei vigili del fuoco sul posto, impegnati a domare le fiamme. Sul posto anche le forze dell'ordine che stanno raccogliendo elementi e testimonianze: non è ancora chiaro infatti cosa abbia innescato l'incendio, che in pochi minuti ha divorato due appartamenti al quinto piano e raggiunto anche il sottotetto.

L'assessore Granelli su Facebook: Speriamo non ci siano feriti

"Speriamo non ci siano feriti – ha aggiunto l'assessore Granelli-. La nostra protezione civile sta cercando di capire e attivarsi". Granelli ha poi pubblicato sulla propria pagine Facebook un video in cui si vedono fiamme e fumo alzarsi dal tetto dello stabile, un edificio di edilizia popolare gestito dall'Aler.