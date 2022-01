Incendio a Margno, casa avvolta dalle fiamme: sette squadre di soccorritori sul posto Un incendio è divampato a Margno, comune della provincia di Lecco, nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 gennaio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Non ci sono né feriti né persone intossicate.

A cura di Ilaria Quattrone

Un incendio ha distrutto un'abitazione a Margno, comune della provincia di Lecco. Le fiamme sono esplose nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 gennaio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Per il momento non si segnalano né feriti né persone intossicate. I pompieri hanno svolto tutti i rilievi necessari per capire cosa possa averlo scatenato.

Si indaga sulle cause dell'incendio

La casa si trova nella Valvassina. In totale sono state sette le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco che si sono immediatamente attivate per spegnere le fiamme. L'operazione – durata diverse ore – è stata resa complessa dalle strade strette, ma anche dalle basse temperature. Non si sa ancora nulla sulle cause dell'incendio: le fiamme potrebbero essere state scatenate da un malfunzionamento o da un corto circuito o ancora potrebbe esserci responsabilità terze.

Vigevano, esplode un incendio nelle cantine: evacuate 18 famiglie

L'episodio ricorda quanto accaduto lo scorso 3 gennaio quando a Vigevano, comune in provincia di Pavia, è divampato un incendio in un edificio. Le fiamme sono esplose all'interno delle cantine del palazzo. I pompieri hanno fatto evacuare in totale 18 famiglie. Anche in questo caso non si sono registrati né feriti né persone intossicate. I vigili all'interno dello stabile di viale Montegrappa hanno poi fatto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire le cause dell'incendio. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Vigevano che, in quell'occasione, si è accertato che tutti gli inquilini stessero bene.