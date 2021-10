Incendio a Belgioioso, a fuoco azienda di concimi: grossa nuvola di fumo nero L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi a Belgioioso, nella provincia di Pavia: sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, che si stanno adoperando per spegnere l’incendio, di vaste proporzioni. Dal rogo si è sollevata una grossa nuvola di fumo nero: per fortuna non si registrano feriti né intossicati.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi, domenica 30 ottobre 2021, a Belgioioso, nella provincia di Pavia. L'allarme è partito nel pomeriggio odierno, in un'azienda del posto che produce mangimi: sul posto si sono recate numerose squadre dei vigili del fuoco, che si stanno ancora adoperando per domare le fiamme, dal momento che, come detto, le proporzione del rogo sono vaste. Dall'incendio si è sollevata una grossa nube di fumo nero: fortunatamente, però, non si registrano al momento feriti né intossicati. Ancora da stabilire anche le cause del rogo: saranno i rilievi dei pompieri e delle forze dell'ordine, una volta domate le fiamme, ad accertare la natura dell'incendio; al momento non si esclude nessuna pista, dall'incidente al dolo.

