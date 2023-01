Incendia un manichino vestito da poliziotto: la Questura cerca l’uomo che appare nel video In un video diffuso sui social si vede un uomo che la notte di capodanno cosparge di benzina e dà fuoco a un manichino vestito da poliziotto. Indaga la Questura di Milano.

Uno screenshot del video diffuso sui social

Un manichino a grandezza naturale, vestito da poliziotto, è stato cosparso di benzina e poi bruciato la notte di capodanno a Milano. Un video diffuso sui social e rilanciato da molte pagine, come MilanoBellaDaDio, mostra un ragazzo che, con una tanica di carburante in mano, si avvicina al fantoccio di cartapesta e versa il combustibile, prima di allontanarsi e dargli fuoco. Intorno a lui molte persone che partecipano divertite.

Bruciano il manichino di un poliziotto

L'assurda iniziativa probabilmente rientra nella tradizione di bruciare un fantoccio di cartapesta la notte di capodanno per dimenticare le sfortune dell'anno precedente. Ma, in questo caso, non appare proprio un'impresa ludica, visto che a prendere fuoco è un manichino vestito da poliziotto, con tanto di divisa e cappello di ordinanza.

L'intento del gesto è quindi chiaro: denigrare le forze dell'ordine chi vi appartiene. Gli agenti della Questura di Milano, però, hanno da subito escluso la possibilità che possa essere un gesto dimostrativo riconducibile a centri sociali o movimenti anarchici.

I poliziotti stanno quindi indagando su chi vorrebbe, evidente, dargli fuoco e, non potendolo fare, si sfoga su un fantoccio. Secondo quanto riferisce il Corriere della sera un l'italo-ecuadoriano che ha pubblicato per primo il video su Instagram.

Il video diffuso sui social

La notizia è stata resa nota proprio grazie al video pubblicato sui social e ricondiviso da alcuni account di denuncia cittadini. Le immagini mostrano un uomo che prima cosparge di benzina il fantoccio e poi gli dà fuoco, lasciandolo interamente bruciare. Intorno a lui molte altre persone appaiono divertite dal gesto.

"Vedere esplodere un manichino che indossa i nostri colori rievoca molto dolore, considerando che nostri colleghi sono saltati in aria davvero per alto senso del dovere e per gli ideali di legalità e giustizia", commenta Fabio Conestà, del Movimento sindacale autonomo di polizia.