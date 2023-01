Incendia il manichino di un poliziotto: “Volevo lasciarmi alle spalle i guai con la giustizia” Voleva lasciarsi alle spalle i guai con la giustizia: è questo quello che ha raccontato l’uomo di 37 anni, colpevole di aver incendiato un manichino che raffigurava un poliziotto, agli investigatori di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Uno screenshot del video diffuso sui social

Ha dato fuoco al manichino che raffigurava un poliziotto perché, come proposito per l'anno nuovo, voleva lasciarsi alle spalle i guai con la giustizia: è questo quanto ha raccontato un uomo di 37 anni, che ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio, agli investigatori del commissariato Scalo Romana a Milano il giorno in cui si è costituito ammettendo di essere lui l'uomo ripreso nel video diventato, nei giorni scorsi, virale sui social.

L'episodio risale alla notte di Capodanno: poco dopo la mezzanotte, il 37enne ha posizionato il manichino in via San Dionigi. Lo ha poi cosparso di benzina e lo ha incendiato. L'azione è stata ripresa dal figlio di 17 anni che ha poi postato il contenuto sul suo canale. Quelle immagini hanno raggiunto in pochissimo tempo migliaia di visualizzazioni e condivisioni facendo così scattare le indagini degli investigatori meneghini.

L'uomo si è costituito

Ieri, lunedì 2 gennaio 2023, l'uomo si è costituito in quello stesso commissariato dove era stato affidato in prova ai servizi sociali. Agli agenti ha raccontato di aver costruito il manichino per seguire le tradizioni del suo Paese d'origine, l'Ecuador. Ha poi detto di aver scelto di rappresentare un poliziotto perché simbolo dei problemi giudiziari avuti in passato. Si è poi giustificato dicendo di averlo bruciato per lasciarsi quei guai alle spalle.

Il 37enne è stato denunciato e con lui anche il figlio di 17 anni. Entrambi adesso dovranno rispondere dell'accusa di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate e per accensioni ed esplosioni pericolose.