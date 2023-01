Incendiano un manichino vestito da poliziotto: denunciati padre e figlio 17enne Un uomo di 37 anni e il figlio 17enne sono stati denunciati perché ritenuti responsabili di aver incendiato un manichino vestito da poliziotto a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Uno screenshot del video diffuso sui social

Sono stati trovati e denunciati i due che avrebbero dato fuoco a un manichino vestito da poliziotto la notte di Capodanno a Milano: si tratta di un uomo di 37 anni e del figlio 17enne. L'atto è stato ripreso con il cellulare e il video è stato diffuso e condiviso migliaia di volte diventando così virale.

Il padre, nella mattinata di oggi lunedì 2 gennaio 2023, si è presentato spontaneamente al commissariato Scalo Romana in via Chopin. Il 37enne, che ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, era stato seguito in quegli uffici perché affidato in prova ai servizi sociali. Una volta arrivato, ha detto di essere lui l'autore del gesto.

Cosa ha raccontato il 37enne alle forze dell'ordine

Un'azione che, come spiegato dallo stesso, è stato spinto a fare per spiegare la sua versione dei fatti: ha raccontato agli investigatori che alcuni giorni prima, come da tradizione in Ecuador (suo Paese di origine), aveva costruito un manichino. Ha scelto di raffigurare un poliziotto perché simbolo dei problemi avuti in passato con la giustizia: la distruzione del manichino rappresentava la volontà di lasciarsi alle spalle quei guai come proposito per l'anno nuovo.

Poco dopo la mezzanotte, l'uomo ha portato il manichino in via San Dionigi. Con lui, c'era anche il figlio di 17 anni. Dopo averlo cosparso con la benzina, gli ha dato fuoco. L'adolescente ha ripreso l'episodio e ha poi pubblicato il video sui social e in breve tempo è diventato virale. Entrambi sono stati denunciati per vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate e per accensioni ed esplosioni pericolose.