in foto: I presidenti del Municipio 1 e 8 e la targa dedicata a Enzo Jannacci (Fonte: Facebook)

Un nuovo omaggio per un artista a cui la città di Milano è legata profondamente: Enzo Jannacci, cantautore scomparso nel 2013, è stato ricordato con una targa inaugurata ieri mercoledì 30 dicembre in via Canonica, 41. La stessa via Canonica della sua canzone "Veronica".

"Veronica, il primo amore di tutta via Canonica"

"Veronica, il primo amore di tutta via Canonica" cantava Jannacci. E proprio questa frase è stata trascritta sulla targa che lo vuole ricordare. Un omaggio voluto all'unanimità dalla giunta del Municipio 8 e approvato dallo stesso edificio che, secondo il testo del cantautore, era il luogo in cui viveva Veronica: "Erano anni che volevamo ricordare Enzo Jannacci, con una delle sue canzoni più anticonformiste e poetiche di sempre. Da oggi al confine tra i Municipi 1 e 8 – scrive su Facebook il presidente del Municipio 8, Simone Zambelli – c'è una targa che parla di amore e libertà. Che parla di Milano". Per l'inaugurazione, a cui oltre Zambelli era presente anche il presidente del municipio 1 Fabio Arrigoni, è stato organizzato anche un mini-concerto senza pubblico.

Nel 2014 la casa d'accoglienza di viale Ortles nominata "Casa Jannacci"

Questo non è il primo omaggio della città all'artista. Il primo risale al 2014 quando la casa d'accoglienza per persone senza fissa dimora in viale Ortles è stata rinominata "Casa Jannacci". La città di Milano è da sempre legata al cantautore. Un legame che rende orgoglioso anche il figlio Paolo, che in un'intervista recente a Fanpage.it aveva detto: "Mi fa sempre un immenso piacere quando ricordano mio papà con un affetto e una stima tali, è un riconoscimento tangibile".