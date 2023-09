In trenta accerchiano una ragazza per strada e la palpeggiano: i parenti la difendono e scoppia la rissa A Saronno (Varese) una ragazza è stata accerchiata da una trentina di persone che l’hanno molestata e palpeggiata. I familiari e gli amici sono intervenuti per aiutarla. È esplosa la rissa con i suoi aggressori: una persona è stata ferita.

A Saronno (Varese), nella notte tra sabato 9 settembre e domenica 10 settembre, una ragazza è stata accerchiata e palpeggiata da un gruppo di uomini. I parenti e gli amici della giovane, appena si sono resi conto di quanto stava accadendo, sono intervenuti in suo soccorso ed è così scoppiata una rissa.

Una trentina di uomini avrebbe iniziato a molestare la ragazza

Una persona è stata ricoverata in ospedale. I carabinieri, invece, stanno cercando di ricostruire la dinamica e identificare tutti i responsabili. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che intorno alle 23 di sabato la vittima stesse camminando in via Vincenzo Monti.

A un certo punto, un gruppo di uomini – circa una trentina – avrebbe iniziato a molestarla. Avrebbero anche provato a palpeggiarla.

Una persona è stata ferita alla testa

La violenza sarebbe avvenuta davanti ai parenti e agli amici della giovane che sono subito intervenuti. È esplosa una rissa: una persona, sembrerebbe proprio un familiare della ragazza, è stata colpita alla testa con una bottiglia. Sono stati subito chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine.

I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno medicato alcune persone che hanno riportato contusioni. La persona con la ferita alla testa è stata portata in ospedale: non è in gravi condizioni di salute.

I carabinieri hanno svolto i rilievi e raccolto la testimonianza della ragazza vittima di violenza: al momento sarebbero state identificate sette-otto persone. I militari stanno quindi cercando di risalire agli altri responsabili.