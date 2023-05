In sei accerchiano e rapinano un uomo alla fermata del bus: ricercati Un uomo di 32 anni è stato accerchiato da sei persone che lo hanno aggredito, picchiato e derubato appena sceso dal bus della linea 90 in piazzale Lotto a Milano. La vittima è finita in ospedale mentre il gruppo è scappato.

La notte scorsa, venerdì 26 maggio, un uomo è stato aggredito a Milano: sarebbe stato accerchiato da un gruppo di sei persone e picchiato. La banda lo avrebbe poi rapinato e sarebbe scappata. La vittima è stata portata in ospedale: non si ha alcuna notizia del gruppo. Le forze dell'ordine stanno infatti cercando i responsabili.

L'uomo è stato aggredito appena sceso dal bus 90

Sono ancora poche le informazioni che circolano attorno a questa vicenda. Quello che è certo è che l'aggressione si è verificata intorno all'1.40 di notte. La vittima è un uomo di 32 anni che si trovava sul filobus 90. Appena sceso dal mezzo, si trovava in piazzale Lotto, un gruppo di sei persone lo ha accerchiato. Prima lo ha spintonato e poi lo ha picchiato con calci e pugni. Alla fine lo hanno derubato del portafogli.

È stato trasferito all'ospedale Fatebenefratelli

All'interno c'erano ben ottocento euro in contanti. Il gruppo è fuggito. Sono state chiamate le forze dell'ordine e i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuta la segnalazione alla sala operativa, ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Aveva diverse ferite e gli operatori sanitari hanno deciso di trasferirlo in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sono anche intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso: hanno anche ascoltato la testimonianza della vittima per cercare di capire se avesse visto bene i suoi aggressori. Sembrerebbe però che non sia stato in grado di fornire una descrizione del gruppo.