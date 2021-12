In sedia a rotelle, accende un falò di foglie secche in giardino e viene raggiunto dalle fiamme: morto Un pensionato di 72 anni sulla sedia a rotelle aveva acceso un falò di foglie secche ma le fiamme improvvisamente lo hanno raggiunto ed è morto pochi giorni dopo in ospedale.

Verranno celebrati oggi pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Zogno, in provincia di Bergamo, alle ore 15 i funerali del 72enne, Mosè Pesenti. Il pensionato, che abitava da tempo a San Paolo d’Argon, non è riuscito a sopravvivere alle gravi ustioni riportate durante un incidente domestico. L'uomo stava bruciando alcune foglie secche quando improvvisamente le fiamme si sono propagate raggiungendo Pesenti sulla sua sedia a rotelle. Nonostante l'intervento tempestivo dei vicini di casa, accorsi dopo aver sentito le urla dell'uomo, e dei medici e paramedici del 118, l'uomo è morto qualche giorno dopo all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato.

L'incidente domestico fatale

Lo scorso 17 dicembre, nel giardino di fronte casa, Pesenti stava bruciando delle foglie secche quando è stato improvvisamente raggiunto dalle fiamme. Caduto dalla sedia a rotelle non è riuscito poi a sfuggire al rogo. L'uomo aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado su gambe e addome. Da tempo aveva dei problemi di deambulazione e per questo motivo si aiutava con una sedia a rotelle nella vita di tutti i giorni. L'uomo aveva lavorato come operaio e adesso era in pensione.

Altro incidente domestico in Lombardia

L'incidente che ha coinvolto il 72enne in provincia di Bergamo è solo uno dei tragici incidenti domestici avvenuti in Lombardia quest'anno. A gennaio infatti un uomo di 95 anni era morto a Colico, in provincia di Lecco, per le gravi ustioni riportate su gran parte del corpo dopo che una fiammata lo aveva travolto mentre attizzava il camino. I soccorsi intervenuti sul posto si erano rivelati purtroppo inutili.