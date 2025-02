In migliaia in coda per i pacchi di cibo a Milano: “Entro la fine del 2025 arriveremo a un milione e mezzo”

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nel 2024 sono state distribuite più di 1.350.000 razioni di cibo, circa 3.280.000 Kg/Lt di generi alimentari di prima necessità. "Ma i numeri sono in crescita, le persone che hanno bisogno di aiuto sono sempre di più. Ogni giorno nelle nostre sedi a Milano arrivano migliaia di persone. Se continuiamo così supereremo il milione e mezzo di passaggi entro la fine del 2025", ha spiegato a Fanpage.it il vice-presidente di Pane Quotidiano, Luigi Rossi.

Dopo la crescente richiesta di aiuto che si era registrata durante le festività dello scorso Natale, quando in migliaia avevano trascorso ore in fila, a bordo strada, per ritirare pacchi di viveri da Pane Quotidiano, la situazione sembra non essere in miglioramento nel capoluogo lombardo. Anzi. "Le code fuori dalle nostre sedi in viale Toscana e viale Monza si allungano. Dopo i 4.500 passaggi registrati a Natale, i numeri aumentano sempre di più", ha raccontato Luigi Rossi a Fanpage.it.

Già nei mesi scorsi la Onlus aveva infatti registrato un aumento del numero di persone bisognose di assistenza. Più precisamente, negli ultimi tre, quattro anni, gli operatori hanno conteggiato un 15 per cento in più degli anni precedenti. "Così, eravamo arrivati ad avere circa 3.000/3.500 persone che, ogni giorno, si recavano nelle nostri sedi per ricevere pacchi alimentari. Da quel numero eravamo poi arrivati agli oltre 4.000 nel periodo natalizio che aveva fatto chiudere il 2024 con un totale di 1.350.000 passaggi totali", ha detto ancora a Fanpage.it il vice-presidente di Pane Quotidiano. "Con l'inizio del nuovo anno l'aumento del numero dei passaggi delle festività si è stabilizzato. Oggi, registriamo circa 4.500 passaggi al giorno con picchi di 5.000 il sabato mattina. Se andiamo avanti di questo passo entro la fine del 2025 supereremo il milione e mezzo di passaggi giornalieri".

Perché aumentano sempre di più le persone bisognose di assistenza

Quali sono le cause di questa forte crescita delle richieste di aiuto? "Le cause dell'aumento sono tante. Il conflitto russo-ucraino ha sicuramente portato nuovi ospiti. In più, la perdita del potere d'acquisto che a Milano si sente di più rispetto che in altre città italiane. Se non ci sono determinati redditi diventa difficile vivere in città, soprattutto in una città come Milano", ha detto ancora Rossi.

In più, l'aumento costante della povertà e del conseguente bisogno di assistenza porta con sé una serie di problematiche. "Ci sono tantissimi pensionati, ma si iniziano a vedere anche sempre più famiglie. Da sempre ci sono famiglie di extracomunitari ma da un po' di tempo anche coppie italiane che vengono a prendere cibo da noi. Anche con un'età nel pieno della forza lavorativa: magari non riescono a trovare un lavoro o forse hanno stipendi troppo bassi. Di questo passo realtà come Pane Quotidiano, che dovrebbero essere intervenire in modo sussidiario, sono diventate attività necessarie in città. Per questo motivo, ormai da un po' di tempo, stiamo pensando di aprire una terza sede per rispondere all'aumento costante della domanda", ha concluso a Fanpage.it il vice-presidente di Pane Quotidiano.