In Lombardia obbligo green pass per i lavoratori raddoppia le prenotazioni per i vaccini anti-Covid Negli ultimi due giorni, grazie alla misura che dal 15 ottobre obbliga a mostrare il green pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, sono aumentate le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid in Lombardia. Oggi, venerdì 17 settembre, sono state infatti registrate oltre 14mila richieste.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

L'obbligo di green pass che scatterà il 15 ottobre per tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati ha portato a un incremento delle prenotazioni dei vaccini anti-Covid in Lombardia. Da una media di cinquemila appuntamenti al giorno, si sono registrate – nella giornata di ieri, giovedì 16 settembre – oltre tredicimila prenotazioni. Oggi pomeriggio invece sono stati quattordicimila i cittadini che hanno deciso di prendere appuntamento.

Oltre 14mila appuntamenti prenotati

Già ad agosto, quando era stata introdotta la misura che prevedeva l'obbligo di mostrare la certificazione verde, le prenotazioni erano aumentate notevolmente. Secondo i dati forniti dall'assessorato al Welfare, alle ore 19 di oggi, sono stati 14.568 le persone che hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazione. Intanto dal 20 settembre partiranno anche le prime somministrazioni della terza dose alle persone fragili. Sulla base di quanto annunciato dalla vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti, saranno 150mila le persone interessate.

Lombardia ancora in zona bianca

Sempre oggi è stato annunciato dal governatore Attilio Fontana la permanenza della Lombardia in zona bianca per il terzo mese consecutivo. Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute h infatti confermato che il territorio ha un rischio basso: "Il tasso di incidenza per 100mila abitanti si attesta su 35, quindi sotto il limite di 50, i posti letto in area medica al 7 per cento (sotto la soglia del 15) e quelli in terapia intensiva al 4 per cento (sotto la soglia del 10). Sono convinto che tutto questo sia merito dei cittadini lombardi che hanno saputo rispondere con grande responsabilità e senso civico alla pandemia che ci ha travolti per primi in Europa".