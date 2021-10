Vaccini: in Lombardia la terza dose anti-Covid è sospesa nelle farmacie In Lombardia la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid nelle farmacie è sospesa. Lo ha precisato in una nota la direzione generale Welfare di Regione Lombardia. La prenotazione è comunque garantita attraverso il portale ufficiale di prenotazione. Per il momento la terza dose è offerta in co-somministrazione con l’antinfluenzale presso i centri vaccinali solo ai cittadini over 80 e agli immunocompromessi.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

La somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid è sospesa nelle farmacie in Lombardia. Ad annunciarlo in una nota è la direzione generale welfare di Regione Lombardia che ha precisato che "a seguito del nuovo schema posologico dei vaccini anti Covid-19 approvati (Pfizer e Moderna) comunicato da Aifa l'11 ottobre, la somministrazione della terza dose anti Covid-19 nelle farmacie aderenti è sospesa. La prenotazione è comunque garantita attraverso il portale di prenotazione". La Regione conferma inoltre che per il momento la terza dose è offerta in co-somministrazione con l'antinfluenzale presso i centri vaccinali "solo a cittadini over 80 e a cittadini immunocompromessi".

La somministrazione del vaccino antinfluenzale

In merito all'offerta del vaccino antinfluenzale, non in abbinamento con il vaccino anti Covid-19, la prenotazione sarà invece possibile a partire dal 28 ottobre, su una piattaforma informatica dedicata, nel centro vaccinale più vicino. "L'offerta gratuita sarà garantita a tutti i soggetti previsti dalla circolare ministeriale dell'8 aprile 2021″ aggiunge la nota della direzione welfare. Le categorie in questione sono: gli over 65, le persone fragili, le donne in gravidanza e i bambini da 6 mesi ai 6 anni". Dalla metà di ottobre partirà comunque, e in via prioritaria, "la somministrazione del vaccino antinfluenzale presso gli ambulatori dei medici di medicina generale (Mmg) che aderiscono alla campagna, mediante l'organizzazione delle proprie agende e l'adesione dei propri pazienti" concludono nella nota dalla direzione generale Welfare Regione Lombardia.