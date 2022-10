In fiamme una pasticceria di Milano: l’incendio è doloso Una pasticceria di via Pacini a Milano (zona Piola) è andata a fuoco nella notte del 19 ottobre. Si segue la pista del piromane.

La pasticceria in zona Piola

È andato a fuoco in piena notte, dopo l'una e 30. È successo a un negozio in via Pacini a Milano (zona Piola) tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre: per la precisione a una pasticceria di quartiere, "I 4 Mastri".

Sul caso stanno indagando i poliziotti di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi, ma secondo quanto comunicato dalla Questura sembra proprio che il rogo sia di origine dolosa.

Il fuoco ha distrutto gli arredi del locale

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero originate da un liquido infiammabile gettato all'interno: il fuoco avrebbe piegato la saracinesca di ferro, e danneggiato la vetrina, gli arredi e l'ingresso del locale.

Non si sono verificati danni importanti: i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, fortunatamente, sono riusciti a domare le lingue di fuoco prima che distruggessero l'intera attività commerciale. Non si sono registrati inoltre né feriti né intossicati.

La pista del piromane

Il titolare della pasticceria, un uomo di 54 anni residente a Milano, interrogato dagli agenti, non si è saputo spiegare quel gesto improvviso: non aveva mai ricevuto minacce, e non aveva nemici. Non si esclude la pista del piromane, dunque: le indagini sono in corso. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona.