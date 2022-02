In arrivo due scioperi dei trasporti a Milano: a rischio metro, bus tram e treni Il 15 febbraio e il 25 febbraio sono previsti due scioperi dei trasporti che riguarderanno sia treni, bus, tram e metro con potenziali disagi per i cittadini.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono previsti ben due scioperi dei trasporti a Milano. Il primo arriverà il 15 febbraio mentre il secondo è stato organizzato per il 25 febbraio. La mobilitazione potrebbe comportare un eventuale stop di tutti i mezzi pubblici: autobus, tram, metro e anche treni potrebbero essere a rischio. Le proteste potrebbero quindi portare a importanti disagi per i cittadini. Lo sciopero del 15 febbraio è stato organizzato dai sindacati Sol Cobas e Fisi mentre quello del 25 dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Fna, Faisa Cisal e Fast Confsal.

Lo sciopero del 15 febbraio organizzato dai Sol Cobas e da Fisi

La mobilitazione dei Cobas riguarderà non solo il capoluogo meneghino, ma tutte le città italiane: interesserà infatti tutti i dipendenti pubblici e privati. A Milano, in particolare, è stata organizzata una manifestazione che avrà inizio alle 10.30 e si svolgerà in piazzale Loreto. La protesta servirà a esprimere il proprio dissenso relativamente alla gestione istituzionale – ritenuta dai sindacati "criminale" – della pandemia. Questa "sta facendo emergere la vera natura di classe dello stato di emergenza permanente decretato dal governo Draghi".

Il 25 febbraio la mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil

Il 25 febbraio arriverà il secondo sciopero. Anche questo sarà di natura nazionale e riguarderà il personale addetto al settore del trasporto pubblico locale. Anche in questo caso, la mobilitazione riguarderà i dipendenti di Trenord. Lo sciopero durerà ventiquattro ore. Dovrebbero essere comunque previste le fasce di garanzia. Nei prossimi giorni, si potranno avere maggiori dettagli.