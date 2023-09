In arrivo a Milano 11 nuovi autovelox: ecco dove e da quando saranno attive le telecamere La Prefettura di Milano ha autorizzato l’installazione di 11 nuovi autovelox per rispondere alla richiesta di sicurezza sulle strade della città. Ecco l’elenco delle vie interessate e quando entreranno in funzione i dispositivi.

A cura di Fabio Pellaco

Undici nuovi autovelox saranno installati a Milano. L'autorizzazione è arrivata dalla Prefettura su indicazione dell'amministrazione comunale. L'obiettivo è aumentare la sicurezza sulle strade milanesi, dopo i numerosi incidenti avvenuti nelle scorse settimane, l'ultimo dei quali ha visto una donna di 55 anni investita mentre era alla guida della sua bicicletta lungo il Naviglio Pavese.

Il numero dei dispositivi di rilevamento della velocità potrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi mesi. La richiesta arriva direttamente dal sindaco, Giuseppe Sala: "Sono addolorato e molto preoccupato – ha detto a margine del Forum della Cultura -. Si dibatte sul limite dei 30 all'ora, ed è un dibattito serio, ma molti non rispettano nemmeno i 50. Sono convinto, e sarà una richiesta che farò al ministro Salvini, che sia il caso che si mettano un po' di autovelox in città».

Dove saranno installati i nuovi autovelox a Milano

Secondo quanto riportato dall'edizione milanese del Corriere della Sera, gli undici nuovi autovelox saranno posizionati in:

via Melchiorre Gioia (da via Luigi Galvani a via Tonale)

(da via Luigi Galvani a via Tonale) viale Marche (da via Lario a via Paolo Bassi)

(da via Lario a via Paolo Bassi) viale Umbria (da via Ennio a via Filippino degli Organi)

(da via Ennio a via Filippino degli Organi) viale Giovanni da Cermenate (da via Ludovico Montegani a via Innocenzo Isimbardi)

(da via Ludovico Montegani a via Innocenzo Isimbardi) via Novara (da piazza Carlo Amati a via Val Bregaglia)

(da piazza Carlo Amati a via Val Bregaglia) viale Tibaldi (da via Giovanni Pezzotti a via Fedro)

(da via Giovanni Pezzotti a via Fedro) via Lodovico il Moro (da via Giorgio Merula a via Manfredonia)

(da via Giorgio Merula a via Manfredonia) viale Cassala (da via Giovanni Pastorelli a via Carlo D'Adda)

(da via Giovanni Pastorelli a via Carlo D'Adda) viale Certosa (da via Marcantonio dal Re a via Casella)

(da via Marcantonio dal Re a via Casella) viale Toscana (da via Ferdinando Bocconi a via Carlo Vittadini)

(da via Ferdinando Bocconi a via Carlo Vittadini) via Giuseppe Ripamonti (da via Virgilio Ferrari a via Macconago)

Altri due dispositivi saranno installati in viale Enrico Fermi, direzione centro, e in viale Famagosta, direzione piazza Guglielmo Miani.

Dall'elenco degli apparati autorizzati ne restano al momento esclusi altri tre, inizialmente previsti in viale Beatrice d'Este, via delle Forze Armate e viale Stelvio.

Quando entreranno in funzione le telecamere

Gli autovelox che vigilano sul rispetto della velocità sulle strade milanesi sono già 18. Entro fine anno se ne aggiungeranno altri 2 (viale Fermi e viale Famagosta). Gli 11 dispositivi appena autorizzati dovranno passare per un complesso iter che comprende progettazione, gara d'appalto e la fase di pre-esercizio. Si stima che prima di vederli in funzione dovranno trascorrere almeno un paio di anni.

"L'approvazione di queste undici località – ha spiegato l'assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli – ci consente di avviare l’iter di progettazione per i nuovi autovelox. Ricordiamoci sempre che la velocità è una delle prime cause di incidenti gravi ed è un dovere mettere in atto tutti gli strumenti che servono a limitare comportamenti pericolosi".

A quanto ammontano le sanzioni per eccesso di velocità

L'importo di una sanzione rilevata con l'autovelox varia in base alla velocità del veicolo. Se si supera il limite entro i 10 chilometri orari, la multa ammonta a 41 euro per un'infrazione commessa di giorno, che diventa di 54,67 euro se il superamento avviene tra le 22 e le 7. Sopra i 10, ma sotto i 40 chilometri orari, la multa cresce a 168 euro di giorno e 224 in orario notturno e si aggiunge la decurtazione di tre punti dalla patente. Se la multa viene pagata subito si ottiene uno sconto del 30 per cento.

Oltre i 40 chilometri orari, ma sotto i 60 si pagano 527 euro di giorno e 702,67 di notte con 6 punti in meno sulla patente. Sopra i 60 chilometri orari, la multa diventa 821 euro di giorno e 1094,67 di notte con meno 10 punti della patente. In entrambi i casi al conducente viene sospesa la patente da 3 a 12 mesi in base alla decisione del Prefetto.