Imprenditore denuncia: “Rapito su un furgone fuori dalla discoteca Old fashion e rapinato del Rolex” Un uomo di 38 anni ha raccontato di essere stato picchiato, rapito e rapinato del suo orologio di lusso fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. L’imprenditore sarebbe stato poi scaricato vicino allo stadio Meazza. Gli inquirenti adesso cercheranno di capire se quanto raccontato sia vero o meno.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Un uomo di 38 anni, di professione imprenditore, ha denunciato alla polizia di essere stato aggredito fuori dalla nota discoteca Old Fashion di Milano e di essere stato rapinato del Rolex. L'episodio raccontato ieri mattina dall'uomo agli agenti di una volante e riportato dal quotidiano "Il Giorno" è particolarmente grave, in quanto l'imprenditore sarebbe stato praticamente rapito da due uomini, chiuso in un furgone, picchiato e rapinato del costoso orologio.

Derubato del suo Rolex Daytona

Il 38enne ha spiegato di aver trascorso la serata nel locale: subito dopo sarebbe stato bloccato dai due malviventi che si trovavano in un parcheggio davanti alla Triennale. Dopo averlo spinto dentro un furgone, lo avrebbero picchiato per portargli via il suo Rolex Daytona da ventimila euro. Dopodiché lo avrebbero abbandonato tra via degli Ottoboni e via Palatino. Gli investigatori adesso cercheranno di capire se quanto detto dall'uomo sia vero e di risalire all'identità dei rapinatori. L'imprenditore infatti era ancora alterato dall'alcol.

Alcuni giorni fa arrestati due ladri di orologi di lusso

Gli inquirenti stanno infatti analizzando le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate nel tratto di strada tra viale Camoens e via degli Ottoboni. Solo qualche giorno fa, la squadra mobile di Milano ha arrestato due pregiudicati accusati di aver derubato degli orologi di lusso a diverse persone: l'ultimo colpo ha avuto come protagonista un commerciante di auto che è stato braccato fuori dalla sua abitazione. Pur sapendo di aver al polso un orologio falso, l'uomo ha iniziato una colluttazione con i due. I ladri sono poi fuggiti e sono stati trovati in un bed and breackfast nel quartiere Barona.