“Gay di m***a, ti ammazzo”: il video dell’aggressione omofoba alla stazione di Pavia Un video, diventato virale sul web e girato davanti alla stazione di Pavia, riprende una vera e propria aggressione omofoba da parte di un uomo nei confronti di due fidanzati. “Gay, femmina, mettiti la minigonna. Ti devi solo vergognare”, grida in mezzo alla gente in attesa dei mezzi pubblici, indifferente.

Un frame dal video virale su Instagram e l’autore del filmato Luca Wegan

"Gay, femmina, femminuccia, ma non ti vergogni?" E ancora vere e proprie minacce. "Vuoi vedere come ti ammazzo, gay di m…? Lo vuoi vedere? Ti devi solo vergognare, vieni qua gay, vieni qua". Sono le frasi che si sentono in un video social, diventato virale sul web e girato oggi alla stazione di Pavia da una coppia di fidanzati. "Oggi ho deciso di fare un giro a Pavia con il mio ragazzo, e questo è stato il benvenuto alla stazione", recita la descrizione del video. Sotto, l'hashtag: "Pride Month".

L'aggressione in mezzo alla gente

Le immagini riprendono un giovane uomo che prima insulta e poi si mette a inseguire nel piazzale della stazione i due fidanzati. "Mettiti la gonna, femmina", grida in mezzo alla gente in attesa dei mezzi pubblici. Indifferente, in disparte, mentre i due fidanzati terrorizzati fuggono a gambe levate.

"Scappa, scappa pure. Gay, gay, gay del c…, ti ammazzo. Guarda che fr…", le urla. "Femminuccia, mettiti la minigonna e vai a casa. Ma non ti vergogni?". E davanti alla telecamera puntata: "Cosa fai, fotografi? Non ho paura di te, pedofilo, secondo te ho paura dei gay? Vuoi vedere come ti sfascio il telefono? Te lo rompo, morto di fame".

Lo sfogo dell'autore del video

"Sono stufo di questi attacchi, di dover sempre subire questo trattamento semplicemente perché sono come sono", il commento dell'autore del video, Luca, in una storia su Instagram. "Sono anche vestito normale, sono stufo di sentirmi urlare questi insulti e sono stufo di dover scappare.

"Da quanto ho 14 anni la gente si sente libera di urlarmi queste cose per strada, sono stufo di avere l'ansia anche solo di fare una passeggiata. È inaccettabile. E poi la gente dice che non servono iniziative come il Pride month… dobbiamo sentirci liberi di essere come siamo". E aggiunge: "C'è un'altra cosa che mi fa arrabbiare: l'indifferenza delle persone intorno a noi alla stazione, come se quello che stava accadendo fosse normale".