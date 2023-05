“I gay non devono esistere”: frasi omofobe sulla facciata della scuola a Milano “I gay non devono esistere”, “no ai gay in via Padova”. Sono solo alcune delle scritte omofobe apparse stamattina sui muri di una scuola a Milano, zona parco Trotter. La denuncia del presidente di Municipio: “Clima d’odio nei confronti della comunità”

La scuola in zona parco Trotter a Milano

"I gay non devono esistere", "no ai gay in via Padova". Sono solo alcune delle scritte omofobe apparse stamattina sui muri di una scuola a Milano, zona parco Trotter. Dipinte con lo spray in nero e giallo, a caratteri cubitali.

La denuncia: "Parole d'odio"

"A pochi giorni dall'evento promosso dal Municipio 2 insieme a tante associazioni del territorio contro l'omobilesbotransfobia, questa notte al parco Trotter sono state scritte parole d'odio contro persone omosessuali", la denuncia su Facebook del presidente di Municipio 2 a Milano (che comprende i quartieri di Stazione Centrale, Gorla, Turro, Greco, Crescenzago) Simone Locatelli.

"Un vero e proprio clima d'odio contro la comunità"

"Come Municipio 2 ci troviamo a condannare queste azioni perché ciò che non dovrebbe esistere in una società libera e democratica sono parole e gesti d'odio e discriminazione come questi", recita il post sui social.

"Episodi non isolati, compiuti tutti di nascosto, che si vanno a sommare a gesti fatti in questi giorni nel nostro e in altri Municipi e di fronte ai quali tutte le istituzioni dovrebbero essere dalla stessa parte per condannare in maniera chiara questo clima d'odio contro la comunità LGBTQIA+".

Il Presidente del Municipio, nel frattempo, ha già annunciato che le scritte verrano rimosse domani stesso. "Ma poi l'appuntamento con tutti sarà il 10 giugno. Quando ci troveremo per la Pride Sport arena a ribadire che stiamo dalla parte dei diritti e delle persone qualunque sia il loro orientamento sessuale. Fuori qualunque discriminazione dal Municipio 2″.