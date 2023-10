Il video della rissa tra tifosi nel Milanese, spranghe e botte per una partita di terza categoria: 5 feriti Nella giornata di ieri, domenica 8 ottobre, si è verificata una rissa tra i tifosi della squadra San Lorenzo di Parabiago e quelli del Sant’Illario.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni frame del video

Nel pomeriggio di domenica 8 ottobre a Parabiago, comune che si trova nella provincia di Milano, si è verificato uno scontro tra due gruppi di tifosi. Nelle immagini, che sono state diffuse sui social, si vedono alcune persone armate di bastoni che, a un certo punto, iniziano a lanciare bottiglie. Dopo pochi secondi, anche gli avversari iniziano a lanciare oggetti. Il video termine con i due gruppi che iniziano a colpirsi.

Lo scontro tra le squadre del San Lorenzo e del Sant'Illario

L'episodio si sarebbe verificato fuori dallo stadio Libero Ferrario che si trova in via Guglielmo Marconi. Gli scontri sarebbero avvenuti tra i tifosi della squadra San Lorenzo di Parabiago e quelli del Sant'Illario, le due squadre si sarebbero dovute affrontare per il campionato di terza categoria. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento e anche in base a quanto è possibile vedere nel video diffuso, ci sono stati diversi feriti.

Ferite cinque persone

Sono state però trasferite cinque persone in ospedale. Sul posto, intorno alle 15.30, sono intervenuti i medici e i paramedici dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari sono intervenuti sul posto con tre ambulanze e un'automedica. Cinque tifosi, tutti supporters della squadra del Sant'Illario, sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Legnano.

Si tratta di due sedicenni, un ragazzo di 19 anni, un uomo di 32 anni e uno di 55 anni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Legnano. I militari, dopo aver svolto tutti i rilievi del caso, avrebbero identificato tutti i presenti.