Incappucciati e armati di spranghe, aggrediscono tifosi avversari a Parabiago: quattro feriti Un gruppetto di persone con il volto coperto e con bastoni in mano ha aggredito i tifosi del Sant’Ilario, che stavano entrando all’interno dell’impianto per assistere alla partita San Lorenzo-Sant’Ilario, campionato di Terza Categoria.

A cura di Enrico Tata

Foto LegnanoNews

Rissa tra tifosi davanti al campo Libero Ferrario di Parabiago, città metropolitana di Milano. Un gruppetto di persone con il volto coperto e con bastoni in mano ha aggredito i tifosi del Sant'Ilario, che stavano entrando all'interno dell'impianto per assistere alla partita San Lorenzo-Sant'Ilario, campionato di Terza Categoria.

Stando a quanto si apprende, l'episodio è accaduto proprio intorno alle 15, quando le squadre si apprestavano a entrare in campo. Il bilancio dell'aggressione: ferite quattro persone di età compresa tra i 16 e i 55 anni. Hanno ricevuto calci e pugni.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze, un'automedica e alcune automobili dei carabinieri della compagnia di Legnano. Stando a quanto si apprende, quando i militari sono arrivati sul posto, gli aggressori si erano già allontanati. In corso le indagini per rintracciare i responsabili.

I quattro feriti sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza in diversi ospedali della zona. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Per loro, soltanto semplici contusioni.

Il quotidiano locale LegnanoNews ha pubblicato un video dell'aggressione avvenuta al di fuori dello stadio. Al giornale il dirigente del San Lorenzo Calcio, Tommaso Ravizza, ha precisato che "i tifosi del San Lorenzo Calcio sono estranei a quanto accaduto. Sono stato io a chiamare i Carabinieri dopo avere visto gli scontri, ho chiuso i cancelli dello stadio e la partita è proseguita solo dopo che i Carabinieri hanno accertato che all’interno la situazione era sotto controllo".