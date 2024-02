Il video della canzone di Angelina Mango su Spaccanapoli è girato a Milano: ecco dove Il videoclip del singolo di Angelina Mango Ma che t’o dico a fa’, ancora ai primi posti nelle classifiche nazionali, è stato girato a Milano: il set è un mercato rionale in zona Città Studi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un frame del video ufficiale del brano Che t'o dico a fa di Angelina Mango (2023)

"E se poi scappo via così nei vicoli di Spaccanapoli ci rimarrei per sempre", canta la regina di Sanremo 2024 Angelina Mango nel suo penultimo singolo Che t'o dico a fa. Ma il videoclip della hit radiofonica, con titolo e richiami partenopei, più che tra i vicoli di Napoli è stato girato tra le strade di Milano alla fine del 2023: per la precisione all'incrocio tra via Moretto Da Brescia e via Colombo (zona Città Studi) durante il mercato rionale del lunedì mattina.

Del resto la giovanissima cantante è nata a Lagonegro, in provincia di Potenza, dove è cresciuta con il fratello Filippo e i genitori Pino Mango e Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. Dopo la morte del padre, nel 2014, si è trasferita con la famiglia a Milano, nel quartiere dei Navigli.

Nel repertorio musicale dell'autrice lucana classe 2001, però, sono tantissimi i richiami al sud e al capoluogo campano in particolare. L'ultimo tour con prima tappa a Napoli, la cover del brano di Liberato Nove maggio, la rivisitazione di Tamurriata nera, i riferimenti al dialetto napoletano in Che t'o dico a fa ("Potevo ballare con lui, ma sto qui a pazziare con te") fino all'America Latina in chiave mediterranea de La noia, pezzo vincitore del Festival di Sanremo e già disco di plastico.

Leggi anche Perché la comunità ebraica di Milano attacca la canzone di Ghali a Sanremo e cosa risponde il cantante

La stessa atmosfera calda che si respira nel video girato sull'asfalto milanese, in un giorno di mercato, che al momento si trova al quarto posto tra i video più visti d'Italia dopo quelli dei singoli sanremesi di Geolier, Irama e Annalisa (La Noia è al sesto posto). Il girato, che ha raccolto oltre 35 milioni di visualizzazioni su YouTube, vede la giovane cantautrice ballare tra i banchi della frutta e della verdura: dopo aver scaricato alcune casse da un camioncino, Angelina Mango comincia a eseguire la coreografia composta da un'altra ex conoscenza di Amici, la ballerina Giulia Stabile, e si scatena davanti agli occhi dei passanti.