Nessuna notizia di Vittorio Cristiani, scomparso da Milano dopo essere stato dimesso dall’ospedale Vittorio Cristiani è un uomo di 52 anni che il 27 aprile è sparito da Milano. Il 26 aprile è stato portato in ospedale dopo un malore. La mattina successiva è stato dimesso: da quel momento nessuno sa che fine possa aver fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Non si hanno più notizie di Vittorio Cristiani, l'uomo di 52 anni che dal 27 aprile è sparito da Milano. Stando a quanto hanno ricostruito le sorelle, Orsola e Maria, il 26 aprile è stato portato in ospedale dopo un malore. La mattina successiva è stato dimesso: da quel momento nessuno sa che fine possa aver fatto.

La sera del 26 aprile, il 52enne è stato male e i vicini hanno chiamato un'ambulanza che lo ha portato all'ospedale Niguarda. Il giorno dopo è stato dimesso: "I cellulari erano staccati. Ci siamo attivati e siamo andati a cercarlo a casa, ma non c'era nessuno. Lo abbiamo cercato in ospedale e ci hanno detto che è stato dimesso la mattina del 27. Nessuno l'ha più visto: non sappiamo a chi chiedere e a chi rivolgerci", hanno detto le due sorelle alla trasmissione Chi L'ha Visto? in onda su Rai Tre.

L'ultimo periodo non è stato molto semplice: "Lui si è sempre dedicato ai genitori. Cinque anni fa è morto nostro padre, due anni dopo è deceduta la mamma. Lui ha iniziato a prendersi cura di nostro fratello, invalido al cento per cento. Purtroppo il 2 aprile è venuto a mancare. Loro vivevano in simbiosi: Cristiano si è sentito un po' perso. Lo abbiamo visto giù di tono. Non avremmo mai pensato a un colpo di testa. Ha sempre saputo che poteva contare su di noi, anche se ci sentivamo una volta ogni quindici giorni. Noi ci siamo sempre state".

Le sorelle hanno provato a cercarlo anche in altri ospedale, ma non risulta da nessuna parte. Le due hanno poi lanciato un appello: "Lo sai che noi ci siamo sempre stati. Fatti sentire anche con un messaggio. Fatti vivo in qualche modo. Sei libero di fare tua vita. Però facci sapere che stai bene. Qualsiasi cosa l’abbiamo risolta. Qualsiasi cosa possa essere successo".