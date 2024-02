Angelina Mango e la vita sui Navigli, residenti e commercianti: “Abbiamo fatto il tifo per lei” I Navigli, a Milano, sono il quartiere in cui Angelina Mango ha vissuto con la mamma e il fratello a partire dall’adolescenza, dopo la morte del padre. Qui tutti hanno fatto il tifo per lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È il 2016 quando Angelina Mango, vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, si trasferisce con la mamma, Laura Valente, e il fratello Filippo a Milano, zona Navigli.

Angelina è un'adolescente e ha da poco perso il papà, il cantautore Pino Mango, scomparso dopo un malore durante un concerto. Prima i Mango vivevano a Lagonero, provincia di Potenza, ma con la morte di Pino sono tornati nella città natale di Laura, anche lei artista musicale.

Qui, sui Navigli, sono in tanti a conoscere e ricordare con affetto la coppia di cantanti e i loro figli, Angelina compresa.

Il condominio dei Mango

"Conosco la mamma – racconta una signora del palazzo in cui si trova la casa dei Mango -, sono tutti persone dolcissime, veramente simpatiche. Angelina è una ragazza semplice, come come la mamma e il fratello, è sempre molto cortese, gentile. Tutta la famiglia lo è".

Un altro inquilino del palazzo aggiunge: "Sono persone splendide. Angelina me la ricordo, quando è arrivata con la mamma e il fratello era una bambina normalissima. Lo stupore che poi sia diventata famosa c'è sicuramente, anche se l'arte credo sia una questione di famiglia per i Mango".

Nello stabile sta per entrare una ragazza, che racconta: "Mia mamma è andata a comprare delle piante con la mamma di Angelina per il condominio. Ovviamente a Sanremo ho fatto il tifo per lei".

Tifo dai bar e i negozi del vicinato

Ma la famiglia è conosciuta anche dai negozianti della zona. "È una ragazza super tranquilla – dice un signore mentre alza la serranda di un negozio di vestiti a qualche metro dal condominio dei Mango -, la vedo passare spesso insieme alla mamma o al fratello. Sempre gentile ed educata con tutti, è entrata forse una volta qui da noi, è sempre stata carina e disponibile anche a una chiacchiera in più rispetto ai soli prodotti che vendiamo".

"Era una nostra cliente – spiega il panettiere vicino – ci fa piacere che abbia vinto, siamo contenti e commossi per lei. Prendeva sempre il pane, le piacciono la focaccia e la pizza. Ai tempi del Covid, quando mancava il lievito, glielo abbiamo regalato ed era molto contenta".

In un bar del naviglio è la proprietaria a raccontare i Mango: "Conoscevo lui Pino e poi ho conosciuto anche Laura Valente, perché un tempo avevo un supermercato qui vicino e lui ogni tanto veniva a fare la spesa. Era una persona veramente squisita, adorabile, non se la tirava proprio, così come Laura con cui ci salutiamo ogni tanto. Oggi Pino sarebbe fiero di sua figlia".

"Pino Mango – dice un uomo seduto al tavolino dello stesso bar – passava di qui spesso, ci salutavamo, parlavamo. Lui poi ha comprato la casa qui. Era una bravissima persona e la figlia è come il padre: ci stiamo appassionando a questa ragazza, ai cantanti nuovi".