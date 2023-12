Il video del giro in moto nei reparti dell’ospedale: il regalo per i bimbi malati di tumore Sorpresa tra i corridoi del reparto di pediatria oncologica del Policlinico San Matteo di Pavia: i bimbi hanno potuto fare un giro in moto e salutato i loro supereroi.

Un giro in moto tra i corridoi del reparto di pediatria oncologica del Policlinico San Matteo di Pavia. È il regalo che è stato fatto ai piccoli pazienti a pochi giorni da Natale. A postare sui social il video della bella sorpresa è stato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fonata: "Mototerapia e Supereroi per i bimbi della pediatria oncologica del Policlinico San Matteo di Pavia. Grazie a Vanni Oddera e a tutti i supereroi per aver donato questa giornata di spensieratezza ai piccoli pazienti e alle famiglie".

In corsia quindi hanno fatto il loro ingresso i supereroi e i motociclisti direttamente con le loro due ruote. Nel video si vedono questi piccoli pazienti in sella alla moto con i motociclisti e percorrere il reparto mentre sono accolti dai loro supereroi ai lati del corridoio.

Non è che una delle tante sorprese in vista del natale che stanno organizzando gli ospedali lombardi. Così come ogni anno: lo scorso anno i bimbi dell'ospedale Santi Paolo e Carlo di Milano hanno visto Babbo Natale ed alcuni elfi calarsi dal tetto e regalare a loro un sorriso dalle finestre. "Calandosi dal tetto – aveva scritto in un post Facebook l'ospedale – hanno fatto auguri di buone feste ai piccoli pazienti, a tutti i malati e agli operatori dell'ospedale. Un grazie di cuore a tutti i muratori acrobatici".

All'ospedale Niguarda di Milano a salutare i più piccoli erano stati invece i supereroi. "È un’emozione fortissima – aveva raccontato Fabio Andreoli, vestito da Spiderman -, ma l’adrenalina non è perché ti cali dal tetto, è perché vedi le loro facce stupite e felici".