Il treno è in ritardo: studenti tirano il freno d’emergenza e distruggono i finestrini Il treno su cui viaggiavano aveva accumulato diversi minuti di ritardo. Innervositi, degli studenti hanno distrutto finestrini e porte di due carrozze.

Per un problema prima a uno scambio e poi per un guasto al passaggio a livello, il treno 10755 lungo la tratta Pavia-Codogno aveva accumulato alcuni minuti di ritardo. A quel punto, un gruppo di ragazzini innervositi per l'attesa, ha sfasciato le due carrozze in cui viaggiavano: qualcuno di loro ha tirato il freno di emergenza e altri con il martelletto hanno sfondato otto finestrini.

I ritardi accumulati durante il tragitto

L'episodio è avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina, venerdì 10 febbraio, quando il treno era ormai arrivato all'altezza del piccolo scalo di Ospedaletto Lodigiano. Partito da Pavia alle 6:29, ha prima rallentato per una ventina di minuti per un problema a uno scambio. Poi, ha dovuto fermarsi al semaforo rosso per un guasto al passaggio a livello lungo la provinciale 234.

Un ritardo che ha scatenato la rabbia di diversi studenti diretti a una scuola tra Casale e Codogno. Mentre qualcuno ha tirato il freno a mano, altri con i martelletti d'emergenza hanno spaccato finestrini e due porte d'ingresso. A quel punto, gli altri passeggeri e i controllori hanno avvisato le forze dell'ordine di quanto stava accadendo.

L'intervento delle forze dell'ordine e la fuga degli studenti responsabili

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polfer per un primo sopralluogo. Fatti scendere tutti i passeggeri, circa un centinaio, hanno identificato una ventina di giovani. Sembra, però, che i responsabili si erano già dileguati. Il convoglio è rimasto fermo sul binario almeno fino alle 11, per poi ripartire arrivano dal capolinea di Cremona.