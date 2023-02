Rapinano in treno uno studente di 14 anni: arrestati due sedicenni Un quattordicenne è stato rapinato su un treno della linea Pavia-Milano da due ragazzini di appena sedici anni che adesso si trovano nel carcere minorile di Torino.

A cura di Ilaria Quattrone

Uno studente di quattordici anni è stato rapinato su un treno della linea Pavia-Milano: è quanto accaduto nella giornata di ieri venerdì 17 febbraio. I carabinieri, poco dopo, hanno arrestato due ragazzini di appena sedici anni che adesso si trovano nel carcere minorile di Torino.

A dare l'allarme è stato lo stesso quattordicenne, che è originario di Brescia, che ha una passione per i treni e che proprio per questo motivo era partito dalla sua città per dirigersi a Pavia. Sulla base della sua denuncia, i due presunti responsabili lo hanno avvicinato e minacciato con un paio di forbici.

I due ragazzini sono stati trovati con ancora le forbici

Lo hanno costretto a dargli tutti i soldi che aveva in tasca e cioè cinquanta euro che gli erano stati dati come paghetta: fortunatamente non ha riportato ferite, ma solo un grande choc. I militari della stazione di Certosa sono saliti a bordo del treno a Giussago, comune che si trova in territorio in provincia di Pavia.

Restituita la paghetta al quattordicenne

I ragazzini erano scesi dal convogli, ma nonostante questo i due sono stati trovati e identificati. I militari li hanno trovati in possesso delle forbici con i quali hanno minacciato il quattordicenne. Queste sono state sequestrate. Al quattordicenne invece i militari hanno restituito i suoi cinquanta euro. I due adolescenti dovranno rispondere dell'accusa di rapina a mano armata. Dagli approfondimenti è emerso che uno dei due avrebbe alcuni precedenti specifici.

Entrambi sono stati portati all'istituto penale minorile di Torino dive rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria.